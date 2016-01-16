На Черкащині 4 роки в'язниці отримав водій, що п'яним збив на смерть велосипедиста

Як повідомляє прокуратура Черкаської області, 15 січня він був засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України.

Читайте такожВ Естонії затримано українця, який збив на смерть священика у Львові

Як зазначає відомство, 15 липня 2015 року на автодорозі між селами Софіївка та Гельмязів Золотоніського району водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і наїхав на велосипедиста, який наступного дня від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

Вироком суду чоловікові призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки з взяттям під варту в залі суду.

Читайте такожПрокуратура вимагатиме збільшення застави для "мажора" Толстошеєва