У Житомирі рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідеміологічний поріг на 16,8%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, станом 21 січня за інформацією міськрайонного управління Головного управління Держсаепідслужби в області, рівень захворюваності населення Житомира на грип та ГРВІ упродовж 3-го тижня 2016 року перевищив пороговий рівень захворюваності на 16,8 % і становить 95,9 на 10 тис. населення (розрахунковий поріг – 79,8).

Згідно з повідомленням, наразі реєструється уже не сезонна, а епідемічна захворюваність.

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Ріст захворюваності спостерігається серед усіх вікових груп дитячого та дорослого населення.

Упродовж останньої доби грипом та ГРВІ у Житомирі захворіло 465 осіб, із них: 255 дорослих і 210 дітей.

За інформацією житомирських міських закладів охорони здоров’я, за останню добу в Житомирі госпіталізовано 13 дорослих та 27 дітей, 2 людей знаходяться в реанімації.

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Як повідомляв УНІАН, 14 січня у позашкільних закладах Житомира з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ введено карантин.