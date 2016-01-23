Апеляція у справі бійки на Драгобраті: суд залишив під вартою двох членів "ПС"

Апеляційний суд Закарптаської області залишив у силі рішення щодо учасника бійки на Драгобраті Петра Угрина ("Педро"), повідомляє портал Mukachevo.net.

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Він має провести за гратами щонайменше 60 діб, тобто до 8 березня.

Щодо Сергія Тищенка, відомого як "Нацик", було прийнято аналогічне рішення, як і щодо "Бєса" (А.Окорокова) – про взяття на поруки народних депутатів. Судді винесли вирок близько 2 ночі.

Щодо Василя Малковича ("Хорвата") також було прийнято рішення залишити його під вартою до 8 березня, як це постановив Ужгородський міськрайонний суд.

Повідомляється, що після оприлюднення останнього вироку близько 5 ранку виникли сутички громадськості з правоохоронцями. Штовханина почалася у залі суду, оскільки присутні там активісти заблокували можливість вивести "Хорвата" і повернути до СІЗО. Ніхто серйозно не постраждав, окрім кількох шибок. Частину людей силовики заблокували у залі суду, іншу – в коридорі. Громадськість вимагала зустрічі з Геннадієм Москалем.

Як повідомлялося, вчора суд випустив на поруки парламентаріїв одного з бійців "Правого сектору", що брав участь у скандальній бійці на курорті Драгобрат у селищі Ясіня Закарпатської области, іншому фігуранту справи дозволив вийти з-під арешту в разі внесення застави у 55 тисяч гривень.