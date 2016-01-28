Вночі в центрі Одеси в черговий раз горів Будинок Русова

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Одеській області, 27 січня о 23:34 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що по вулиці Садовій, 21 відбувається пожежа у Домі Русова.

До місця виклику пожежники прибули вже о 23:37. У ході проведеної розвідки встановлено, що на 2-му поверсі 4-поверхового відселеного аварійного будинку виникла пожежа на 10 квадратних метрах внутрішньої міжкімнатної перегородки.

Складність гасіння пожежі була пов’язана з тлінням з послідуючим загоранням очерету в пустотах перегородки та аварійним станом будівлі. До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці основної техніки та 14 чоловік особового складу.

О 0:36 пожежу було локалізовано та о 0:59 повністю ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, будинок було знищено під час пожежі у жовтні 2009 року. Впродовж наступних років реконструкція закинутої будівлі фактично не відбувалася, більш того у ній неодноразово спалахували нові пожежі. У жовтні 2014 року у будинку стався обвал міжповерхових перекриттів. Представники громадськості та ЗМІ висували підозри, що цю пам'ятку архітектури (а також сусідній Будинок Лібмана) навмисно намагаються знищити з метою забудови кварталу новими будівлями.