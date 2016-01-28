Завтра в Україні триватиме відлига, температура підніметься до 7 градусів тепла

29 січня в Україні триватиме тепла погода. Температура повітря очікується протягом доби однаковою, від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла, в Криму і в західній частині до 4-7 градусів тепла, повідомляє Opogode.ua.

Вночі на Лівобережжі України очікуються дощ і мокрий сніг, вдень - суттєві опади малоймовірні, лише на півночі пройде невеликий мокрий сніг і дощ.

Очікуються тумани, на дорогах місцями ожеледиця.

У західній частині місцями невеликі опади. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-5, місцями до 7 градусів тепла.

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У північних областях очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі та вдень від 3 тепла до 3 градусів морозу.

В центральній частині - місцями мокрий сніг та дощ. Температура повітря протягом доби від 2 морозу до 4 градусів тепла.

У східних областях вночі очікується мокрий сніг і дощ, вдень переважно без опадів. Температура повітря вночі та вдень від 3 тепла до 3 морозу.

У південній частині вночі пройдуть дощі, вдень - без істотних опадів Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 градусів тепла.

У Києві 29 січня місцями передбачаються невеликі мокрий сніг і дощ. Температура повітря протягом доби 0-3 градуси тепла.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12, на заході та півночі місцями 15-18 м/с.