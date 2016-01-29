У Польщі на підпільній тютюновій фабриці затримали 58 українців

Про це повідомила прес-секретар Центрального слідчого бюро поліції Катажина Бальцер, передає "Радіо Польща".

"Організаторами були троє українських громадян. Для виготовлення сигарет вони використовували конвеєр, який обслуговували позмінно 10 осіб. Кілька десятків людей займалися упаковкою товару", - зазначили у польській поліції.

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Також стало відомо, що під час обшуку поліцейські конфіскували понад 5 мільйонів сигарет, 2 тонни тютюну, 1,5 тонни подрібненого тютюну, кілька десятків пристроїв для пакування сигарет.

Вартість конфіскату складає близько 1,375 мільйона євро.

Раніше УНІАН повідомляв, що місцевий суд угорського міста Ньїредьгаза засудив до позбавлення волі терміном від двох до дев'яти років 13 українців за контрабанду.