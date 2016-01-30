У Попасній затримали бойовика "ЛНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, у червні 2014 року він приєднався до терористів і зі зброєю в руках чергував на одному з блокпостів поблизу Троїцького.

Старшим на блокпосту був російській «казак» на прізвисько «Атаман», який видавав бойовикам зброю.

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Розчарувавшись в ідеях «Новоросії», бойовик залишив спільників і виїхав до Росії.

У січні 2015 року він повернувся додому, де переховувався від правоохоронців.

Затриманого передано до поліції для вирішення питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

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