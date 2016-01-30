Долю поваленого пам'ятника Петровському вирішать жителі Дніпропетровська - міськрада

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської міськради з посиланням на в.о. заступника міського голови Миколу Лисенка.

"Пам'ятник відвезено на базу одного з комунальних підприємств міськради. У суботу ми постараємося зняти елементи, що лишилися на постаменті, аби попередити розкрадання. З мешканцями Дніпропетровська ми оберемо подальше місце дислокації знесеного монумента", - сказав Лисенко.

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Пам'ятник радянському діячеві майже повністю вцілів. Під час демонтажу монумент втратив лише нижню частину ніг. Після того, як подальшу долю пам'ятника буде вирішено, їх обіцяють прилаштувати йому знову.

Знесений вчора пам'ятник більшовику Петровському був встановлений на площі перед центральним залізничним вокзалом Дніпропетровська в 1976 році.