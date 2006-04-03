Львівщина перетворилася на Венецію

Інтенсивне танення снігу та опади сформували на Львівщині повінь. Паводкові води на сьогодні підтопили 534 житлових будинки у 10 районах області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, найбільше постраждали від стихії населені пункти Старосамбірського району (сталися обвали берегів річок Вирва та Княжпіль, вода підмила опору лінії електропередач, внаслідок чого без електропостачання залишилися села Княжпіль, Мігово, Кропивник та частина міста Добромиль), Сокальського району (тут повністю без сполучення залишилося село Пісочне), Жидачівського району (без сполучення залишилося 6 населених пунктів, вода підтопила господарства 450 житлових будинків), Яворівського району (підтоплено 33 будинки у трьох селах), Самбірського району (внаслідок прориву дамби в с.Погірці та с.Подільці підтоплено 38 господарств, з них - 14 житлових будинків, вода підступила до рівня підлоги будинків).

За повідомленням прес-центру, було проведено позачергове засідання районної комісії з питань надзвичайних ситуацій, створений штаб з ліквідації наслідків повені та організовано цілодобове чергування членів штабу.

В села, які виявилися ізольованими паводковими водами від сполучення, організовується доставка продуктів харчування, питної води та медикаментів. Постраждалих немає.