Активність покупців на фондових ринках падає

Активність покупців на фондових ринках останнім часом падає. Про це УНІАН повідомила аналітик інвестиційної компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, індекс ПФТС рухається зараз у рамках нисхідного тренду, повторюючи динаміку світових майданчиків. «Усвідомлення того факту, що найближчим часом полегшення на фінансових ринках не відбудеться, штовхає фондові майданчики вниз», - вважає аналітик.

Вона повідомила, що Citigroup попередив, що в другому кварталі банк проведе списання поганих активів, а Royal Bank of Sсotland передрік катастрофічний обвал фондових і кредитних ринків впродовж 3 місяців.

Як повідомила аналітик, цього тижня важливою подією стане засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США, яке відбудеться 25 червня і на якому розглядатиметься питання розміру базової облікової ставки. За її словами, з недавніх заяв глави ФРС Бена БЕРНАНКЕ газеті Financial Times про те, що він більше занепокоєний проблемами економіки, ніж інфляцією, випливає, що ставка залишиться незмінною, а це тимчасово може припинити спад ринків.