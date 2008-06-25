Привабливість "Укртелекому" дедалі гірша?

Результатом фінансово-господарської діяльності менеджменту ВАТ «Укртелеком» стало те, що компанія втрачає інвестиційну привабливість, заявив голова Головного Контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, чистий прибуток компанії за підсумками 2007 року становив 267,2 млн. грн., що, порівняно з 2006 роком, менше на 40%, а з 2005 роком – в 2 рази.

«У світовій практиці прийнято, що прибуток є одним із чинників, за яким потенційні інвестори оцінюють компанію», - зазначив М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

За результатами перевірки ГоловКРУ було встановлено, що "Укртелеком" нарахував амортизацію показника гудвіл за 2006 рік, який був сформований при перетворенні Українського державного підприємства електрозв`язку на ВАТ «Укртелеком», за рахунок проведеного дооцінювання активів під час формування статутного фонду товариства.

ГоловКРУ також виявило заниження державної частки в статутному фонді компанії на 140 млн. грн.

Також "Укртелеком" не привів вартість основних засобів у відповідність з їх справедливою вартістю, внаслідок чого на 1 листопада 2007 року вважаються повністю амортизованими основні засоби первинною вартістю 622,4 млн. грн., які використовуються в діяльності підприємства. Незважаючи на те, що термін подальшого їх корисного використання визначено 12-90 місяців, дооцінювання основних засобів не проведено.

М.СИВУЛЬСЬКИЙ зазначив, що в певних випадках ціна об`єкту, що приватизується, визначається, виходячи з його статутного фонду, і, відповідно, чим менше його розмір, тим нижче ціна за об`єкт. За словами голови ГоловКРУ, факт штучного зменшення статутного фонду "Укртелекому" має велике значення, враховуючи, що це підприємство вже довгий час перебуває в передприватизаційному стані.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - національний оператор фіксованого зв`язку (більше 10 млн. абонентів), компанія надає також послуги мобільного зв`язку (більше 16 тис. абонентів).

Дохід компанії в 2007 році становив більше 8 млрд. грн., чистий прибуток – 267 млн. грн.

Кількість працівників компанії на кінець 2007 року становила 105,4 тис. чол.