Чоловік поранив двох міліціонерів, а потім - застрелився

У Куликівці Чернігівської області господар палаючої будівлі поранив двох міліціонерів, а сам застрелився. Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України в Чернігівській області.

За інформацією ЦГЗ, у вівторок опівдні до Куликівського районного відділу міліції надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі на одній з вулиць райцентру. Була підозра підпалу. На місце події виїхали заступник начальника райвідділу та дільничний.

Однак, господар палаючої будівлі, побачивши правоохоронців, розстріляв їхній автомобіль з двох рушниць. Дільничного було поранено в ногу, а заступника начальника райвідділу - в спину.

За кілька хвилин після правоохоронців на місце пожежі прибули рятувальники, але господар вимагав залишити місце пожежі і відкрив вогонь з рушниць.

За командою начальника Куликівського райвідділу міліції по тривозі було піднято увесь особовий склад відділу. Правоохоронці з автоматами і в бронежилетах оточили зловмисника. Він не планував здаватися і продовжував вогонь по правоохоронцях. Міліція намагалася затримати стріляючого, його поранили в ногу.

Як повідомляє ЦГЗ, у стані афекту чоловік застрелився.

Як було встановлено, чоловік 1960 року народження проживав у Куликівці разом з дружиною і сином. Працював охоронцем в одній із фірм Києва. За місцем проживання характеризувався позитивно.

Одна з рушниць була зареєстрована на його ім’я, інформація про реєстрацію іншої з’ясовується.

Що стало причиною такої поведінки чоловіка і чи був він під час інциденту під впливом алкоголю - встановить слідство.

Як підкреслили у ЦГЗ, пораненим співробітникам міліції надана медична допомога. Один з правоохоронців госпіталізований до лікарні обласного центру. На даний час його життю ніщо не загрожує.