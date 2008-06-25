Після спеки в Україну прийдуть дощі

Завтра у більшості регіонів України пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 26 червня в Україні мінлива хмарність. У західних, а вдень місцями у північних та більшості центральних областей короткочасний дощ, гроза, вдень у західних областях подекуди град. На решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, у північних та східних областях 8-13°; вдень 21-26°, у південній частині 28-31°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

27-28 червня в Україні мінлива хмарність. 27 червня без опадів, лише вдень у прикарпатських областях короткочасний дощ, гроза. 28 червня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, 27 червня на півночі Лівобережжя 8-13°; вдень 25-30°, у південній, східній частині, а 27 червня і на Закарпатті до 32°.

29 червня у східній половині країни, 30 червня на півночі Лівобережжя, а вдень і на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура у південній частині вночі 15-20°, вдень 26-31°; на решті території вночі 10-16° (29 червня у західних областях 8-13°), вдень 22-28°, 30 червня на крайньому заході до 30°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°.

27-28 червня у столиці мінлива хмарність. 27 червня без опадів; 28 червня вночі місцями невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень 28 червня місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°.

29-30 червня у Києві переважно без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.