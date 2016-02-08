У Генштабі окреслили терміни проведення демобілізації військових
Демобілізація військових, які завершили виконання своїх обов’язків, планується наприкінці березня - у квітні поточного року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко після зустрічі із військовими аташе акредитованих в Україні дипломатичних представництв сьогодні у Києві.
«Коли буде звільнення мобілізованих військовослужбовців, які завершили виконання своїх обов’язків – звільнення військовослужбовців планується у квітні, можливо, наприкінці березня поточного року», - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, у січні в Генштабі заявляли, що внаслідок демобілізації військовослужбовців четвертої хвилі виникне потреба доукомплектувати ЗСУ.
За словами міністра оборони Степана Полторака, Генштаб робить розрахунки та вивчає необхідність оголошення чергової хвилі мобілізації.