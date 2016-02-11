У Запоріжжі прокурор на іномарці на смерть збив пенсіонера.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про цю пригоду, що з 5 лютого обговорювалося в соцмережах, сьогодні на брифінгу в прокуратурі Запорізької області підтвердив слідчий з особливо важливих справ обласної прокуратури Олександр Фастовець.

"ДТП сталося 5 лютого близько полудня на вулиці Будьонного – поруч з АЗС ZOG ("ЗапорожОйлГрупп" - УНІАН). Автомобіль Mazda 3, за кермом якого був прокурор місцевої прокуратури Запоріжжя, збив чоловіка 1932 року народження. Постраждалий помер у лікарні", - повідомив слідчий.

За його словами, після скоєння ДТП прокурор з місця пригоди не тікав, як писали в соцмережах, а викликав для постраждалого швидку і повідомив про подію в правоохоронні органи.

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У прокуратурі також запевнили, що згідно з результатами експертизи, у момент ДТП прокурор не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і не перебував під впливом лікарських препаратів.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Проводиться розслідування.

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