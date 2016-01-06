У "ДНР" заявили, що не збираються звільняти полонених бійців АТО в односторонньому порядку

Про це заявили в "апараті уповноваженого з прав людини "ДНР" Дарини Морозової, передає один із сайтів бойовиків.

"Одностороннього звільнення полонених не планується", - повідомили в апараті.

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Раніше сьогодні ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький дав вказівку на честь Різдва Христового відпустити військовополонених ЗСУ, які перебувають у самопроголошеній Луганській народній республіці.

У свою чергу радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що всі затримані Службою безпеки України бойовики можуть бути звільнені в рамках виконання Мінських домовленостей протягом кількох годин.