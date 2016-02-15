Завтра на мітинги під ВР пропускатимуть лише через рамки металошукачів - Нацполіція

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Національної поліції, начальник Головного управління Націполіції в Києві Андрій Крищенко.

За його словами, на площу перед Верховною Радою 16 лютого можна буде потрапити лише через рамки металошукачів.

“Ми будемо здійснювати превентивні заходи з перевірки громадян, будуть затримуватись і вилучатись небезпечні предмети, зокрема, горючі речовини, колючі та ріжучі предмети, а також будуть проводитись заходи з виявлення вогнепальної зброї та боєприпасів”, - сказав Крищенко.

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Він додав, що “біля Верховної Ради буде організовано місця пропуску з огляду на терористичну загрозу, що існує в цілому по країні”.

Крім того, за словами Крищенка, під час масових заходів 18-20 лютого у центрі Києва до 2-х роковин загибелі Героїв Небесної сотні поліцейські також перевірятимуть громадян на наявність заборонених предметів.

Зокрема, він зазначив, що і в ці дні громадянам варто бути готовими пройти контроль на безпеку в місцях проведення масових заходів у центрі столиці.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді відбудеться звіт уряду.