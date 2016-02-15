Завтра на мітинги під ВР пропускатимуть лише через рамки металошукачів - Нацполіція
Правоохоронці перевірятимуть на наявність вибухонебезпечних предметів та зброї учасників завтрашніх акцій біля Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Національної поліції, начальник Головного управління Націполіції в Києві Андрій Крищенко.
За його словами, на площу перед Верховною Радою 16 лютого можна буде потрапити лише через рамки металошукачів.
“Ми будемо здійснювати превентивні заходи з перевірки громадян, будуть затримуватись і вилучатись небезпечні предмети, зокрема, горючі речовини, колючі та ріжучі предмети, а також будуть проводитись заходи з виявлення вогнепальної зброї та боєприпасів”, - сказав Крищенко.
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Він додав, що “біля Верховної Ради буде організовано місця пропуску з огляду на терористичну загрозу, що існує в цілому по країні”.
Крім того, за словами Крищенка, під час масових заходів 18-20 лютого у центрі Києва до 2-х роковин загибелі Героїв Небесної сотні поліцейські також перевірятимуть громадян на наявність заборонених предметів.
Зокрема, він зазначив, що і в ці дні громадянам варто бути готовими пройти контроль на безпеку в місцях проведення масових заходів у центрі столиці.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді відбудеться звіт уряду.