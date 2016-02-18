Суд арештував поліцейського, який підозрюється у навмисному вбивстві пасажира BMW

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу було оголошено сьогодні слідчим суддею Печерського районний суду столиці. Таким чином, задоволено подання прокуратури Києва, яка просила обрати у вигляді запобіжного заходу Олійнику Сергію арешт.

«Суд, заслухавши думки сторін, вирішив подання прокурора прокуратури м. Києва задовільнити і обрати підозрюваному Олійнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб», - зазначається в рішенні суду. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 діб з моменту її оголошення

Захист Олійника настоював на домашньому арешті із застосуванням електронних засобів контролю.

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Як повідомляв УНІАН, прокуратура просить застосувати до поліцейського, що підозрюється у навмисному вбивстві пасажира автомобіля BMW, міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

Про це повідомляє в Фейсбук начальник прес-служби прокуратури Києва Надія Максимець.

«Прокуратура просить тримання під вартою», - написала Максимець.

За її словами, підозрюваний Сергій Олійник, повідомив, що, якщо б можна було відкрутити час назад, він все одно стріляв би, щоб зупинити машину.

Вона також написала, що в Печерському райсуді триває судове засідання з обрання запобіжного заходу Олійнику.

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Наразі у судовому засіданні допитують напарника підозрюваного з обставин подій, які відбулися в ніч на 7 лютого. Цей свідок одночасно є постраждалим від наїзду BMW під час згаданих подій.

У Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в іномарці.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.

Сьогодні, 18 лютого, Матіос повідомив, що поліцейському, який 7 лютого під час переслідування BMW у Києві застрелив 17-річного підлітка, висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і вбивстві. "Сьогодні прокуратурою міста Києва одному з інспекторів управління патрульної поліції в місті Києві повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) , ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство), ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину), п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб)", - сказав Матіос.