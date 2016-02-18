Прокуратура просить взяти під варту поліцейського, що застрелив пасажира BMW

Про це повідомляє в Фейсбук начальник прес-служби прокуратури Києва Надія Максимець.

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«Прокуратура просить тримання під вартою», - написала Максимець.

За її словами, підозрюваний Сергій Олійник, повідомив, що, якщо б можна було повернути час назад, він все одно стріляв би, щоб зупинити машину.

Вона також написала, що в Печерському райсуді триває судове засідання з обрання запобіжного заходу Олійнику.

Наразі у судовому засіданні допитують напарника підозрюваного з обставин подій, які відбулися в ніч на 7 лютого. Цей свідок одночасно є постраждалим від наїзду BMW під час згаданих подій.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в іномарці.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.

Сьогодні, 18 лютого, Матіос повідомив, що поліцейському, який 7 лютого під час переслідування BMW у Києві застрелив 17-річного підлітка, висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і вбивстві.