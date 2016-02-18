Водію "смертельного" BMW загрожує покарання за перевезення наркотиків і тілесні ушкодження патрульному - Матіос

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив журналістам.

“Національною поліцією Голосіївського району розслідується два кримінальні провадження: за статтями 309 і 345 Кримінального кодексу. Це перевезення наркотичних речовин, і зараз проводиться експертиза речовини, що знайдена в автомобілі, а також за фактом умисного заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням службових обов'язків”, - сказав Матіос.

Також він висловив думку, що чинним Кримінальним кодексом передбачено досить м'яке покарання за непокору законним вимогам правоохоронця, що часто призводить фактично до безкарності правопорушників. Матіос вважає, що покарання має бути більш жорстким.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував в іномарці.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до завершення розслідування провадження.

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Сьогодні Матіос заявив, що справжнім винуватцем наслідків переслідування 7 лютого в Києві і вбивства в салоні BMW підлітка є водій автомобіля, який перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Також сьогодні Матіос повідомив, що поліцейському, який застрелив підлітка, висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і умисному вбивстві.