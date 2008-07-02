Україна виховує корупціонерів ще з початкової школи - експерт

Україна виховує корупціонерів ще з початкової школи.

Так прокоментував результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, директор цього інституту Кость БОНДАРЕНКО на прес-конференції «Корупція в системі освіти України».

Він, зокрема, розповів, що на запитання «З якою метою Ви дарували подарунки або платили вчителям або адміністрації школи?», понад дві третини респондентів (69,0%) відповіли, що так заведено, 21,4% сказали, що робили це для того, щоб добре ставилися до дитини, 6,0% робили це для отримання гарних оцінок, 2,2% - для доброго складання іспитів, 0,4% - щоб не бути відрахованими. На запитання «Як часто це відбувається?» майже 70% киян відповіли «час від часу», 24% зізналися, що відбувається це досить рідко, а 5,6% сказали, що це трапляється з ними часто.

Коментуючи отримані результати, К.БОНДАРЕНКО зауважив, що респонденти визнають наявність практики корупційних дій в навчальних закладах, але ставляться до цієї практики без осуду і без яскраво вираженого негативу. За його словами, при цьому себе респонденти не вважають співучасниками процесу порушення закону. “Лише 10% респондентів вважають подарунок хабаром. 69% респондентів не усвідомлюють практичної сторони своїх дій: вони дають хабарі або дарують подарунки тому, що «так заведено». Тобто, для двох третин респондентів подарунки вчителям стали таким собі податком на освіту. У 92,4% випадків про подарунки вчителям знають діти, що не може не відбитися на ставленні школярів до педагогів», - наголосив К.БОНДАРЕНКО.

Довідка. Інститут Горшеніна представив результати телефонного опитування, проведеного у Києві з 23 по 27 червня 2008 року. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років. Квотами у вибірці були вік і стать. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.