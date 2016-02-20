У центрі Києва невідомі влаштували погром у відділеннях російських банків та офісу Ахметова (фоторепортаж, відео)

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в м.Києві.

Читайте такожУ центрі Києва активісти закидали офіс компанії Ахметова бруківкою (фото)

За данними поліції, скло вибито в "Альфа-банку" на Хрещатику, "Сбербанку Росії" - на вулці Володимирській в офісі Ахметова - на провулку Десятиному.

Наразі за цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманих поки немає.

Як передає кореспондент УНІАН з місця подій, в офісі Ахметова "СКМ" розбиті чотири скла у двох вікнах на другому поверсі.

Правоохоронці зібрали усі уламки та каміння як речові докази. Наразі територія біля офісу "СКМ" оточена сигнальною стрічкою.

Водночас неподілак станції метро "Арсенальна" активісти закидали каміння відділення "Сбербанку Росії". На великих склопакетах банку залишились великі тріщині як на парадному вході в банк, так і на вікнах.

За словами очевидців, на Арсенальній каміння кидали близько 80 активістів з батальйону ОУН.