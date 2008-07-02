Тимошенко похвалила податкову за процвітання України

На сьогодні робота співробітників податкової служби України забезпечує стабільність, надійність і процвітання країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, виступаючи на урочистостях, присвячених Дню податкової служби України.

Вона відзначила, що успішна робота податкової служби, зокрема, дала змогу вносити зміни до Держбюджету і збільшити витрати на соціальні цілі, і вчергове висловила сподівання, що ці зміни можуть бути прийняті Верховною Радою до парламентських канікул.

Разом з тим Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що досі не змінена система перевірок підприємств.

Вона також висловила впевненість, що й надалі податкова служба працюватиме зважено, ефективно, пропорційно розподіляючи податкове навантаження між усіма платниками податків.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками січня-червня Державна податкова адміністрація (ДПАУ) переказала до Державного бюджету України більш як 54 млрд. грн., що на 14 млрд. грн. більше, ніж за перше півріччя 2007 року, а до зведеного бюджету України направила 82,5 млрд. грн., що приблизне на 25 млрд. грн. більше від показника за аналогічний період минулого року.