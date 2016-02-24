У Кривому Розі не виконується закон про декомунізацію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, у місті на сьогодні не змінили жодної назви топонімічних об’єктів, які в рамках декомунізації підлягають перейменуванню.

«Відтепер, згідно з законом, перейменуванням вулиць та демонтажем пам’яток комуністичного минулого займеться облдержадміністрація. Для цього створена робоча група, до неї увійшли історики, викладачі, культурні діячі. Вони розглянуть всі назви вулиць, проспектів, парків в області. Всі залишки радянського минулого будуть ліквідовані, у тому числі й у Кривому Розі», – цитує прес-служба голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

Читайте такожУ Кременчуку "декомунізували" 114 радянських вулиць

Процес планують завершити за три місяці.

За інформацією ОДА, наразі на Дніпропетровщині нові назви отримали 3584 вулиць, проспектів та парків. Найбільше їх перейменовано у Дніпропетровську, Дніпродзержинську та Нікополі. Лідери серед районів – Новомосковський, Магдалинівський та Синельниківський. Крім того, демонтовано 220 пам’ятників комуністичного минулого. Вони повністю демонтовані у Вільногірську, Жовтих Водах, Марганці, Нікополі, Орджонікідзе, Першотравенську, Синельниковому, Тернівці та 18 районах області.

У п’яти інших містах та чотирьох районах ще необхідно позбутися 64 пам’яток тоталітарної доби.