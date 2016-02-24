Соцмережі вибухнули від реакції користувачів на п'ять альтернатив звичному "лайку" в Facebook

20:58, 24 лютого 2016
Суспільство
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Українські користувачі активно відреагували на нововведення.

Сьогодні Facebook ввів п'ять альтернатив лайку. За допомогою нових іконок користувачі можуть сказати не тільки «Мені подобається», а й зізнатися в коханні, розсміятися, здивуватися, висловити смуток і гнів.

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Українські користувачі активно відреагували на нововведення, а деякі навіть адаптували нові емоції до українських реалій.

Нові реакції в Фейсбук

Коли хочеш тепер щось лайкнути у Фейсбук.

Опубліковано Новий Час 24 лютого 2016 р.

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