Вбивча епідемія: понад 2 мільйони людей живуть з гепатитом С в Україні. Скількох з них врятує держава цього року?

Найближчими днями будуть оголошені результати термінових державних тендерних закупівель лікарських препаратів для лікування гепатиту С у дорослих і дітей. Вперше реалізацію цієї відповідальної процедури передано Урядом до Програми розвитку ООН (ПРООН), що дасть можливість зробити новітнє лікування вірусного гепатиту С (ВГС) доступнішим для декількох тисяч хворих в Україні. Все залежить від фінальної ціни препаратів, що буде вказана у контракті.

Вартість стандартного курсу лікування ВГС оригінальними препаратами прямої противірусної дії (зокрема, софосбувіром) у розвинутих країнах коливається від 30 до 80 тисяч доларів США, однак Альянсу громадського здоров’я (далі Альянс) ще у 2015 роцівдалося закупити софосбувір за найнижчою ціною на оригінальний препарат - $900 за стандартний трьохмісячний курс лікування. Саме така ціна стала своєрідним орієнтиром «верхньої межі ціни» для нинішнього тендеру ПРООН за кошти держбюджету-2015!

За даними, оприлюдненими минулого року Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), у світі понад 185 млн людей інфіковані на ВГС, щорічно від хвороби помирає 350 тис. людей. Зокрема у Європейському регіоні ВООЗ 84 тис. гине від раку та цирозу враженої вірусом печінки.

Епідемія ВГС в Україні щороку зростає. Головний позаштатний інфекціоніст МОЗ України, завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця, професор Ольга Голубовська звертає увагу на загрозливій ситуації з ВГС в країні: «За даними ВООЗ понад 5% людей в Україні інфіковані гепатитом С, в абсолютних показниках це понад 2 млн осіб. Серед деяких груп населення рівень інфікування значно вищий. Так, за даними Центру моніторингу та контролю за захворюваністю МОЗ України, хворі, що часто госпіталізуються, мають показник інфікованості близько 12%, а пацієнти наркодиспансерів – до 67%».

Альянс ще у 2009 році розпочав масштабне тестування на ВГС уразливих груп населення, а з 2011 року – серед загального населення під час масових заходів в рамках кампанії «Вимагаємо лікування!». Вже у 2013 році Урядом було затверджено першу Державну цільову програму профілактики, діагностики та лікування ВГС. Однак держава фінансує лише її лікувальний компонент, і той лише на 20% від потреби, решта важливих напрямків програми, у т.ч. діагностика, взагалі не фінансуються з держбюджету. В результаті маємо замкнуте коло: якісну діагностику, що коштує чималих коштів, мало хто може собі дозволити, в результаті держава не може обґрунтовано визначити потребу в лікуванні ВГС, та й не дуже зацікавлена в цьому… через обмежені можливості державного фінансування.

У 2015 році Альянс розпочав першу програму лікування препаратом нового покоління – софосбувіром, якою планується охопити до 2000 осіб. За результатами першого етапу програми у понад 90% з декількох десятків вже пролікованих пацієнтів вірус гепатиту С не виявляється! Саме базуючись на нашому досвіді лікування, наприкінці минулого року були внесені зміни в Уніфікований клінічний протокол «Вірусний гепатит С», препарат було включено до Державного реєстру лікарських засобів і Національного переліку ліків, які можуть закуповуватися за бюджетні кошти. Це дасть змогу надати лікування ще сотням тисяч хворих.

«Спираючись на практичний досвід Альянсу у розширенні доступу до лікування ВГС, ми переконалися, що громадські та міжнародні організації можуть робити вагомий внесок у подолання епідемії. Задля цього ми послідовно об’єднуємо зусилля з усіма зацікавленими сторонами - говорить Людмила Майстат, старший менеджер програм з вірусних гепатитів Альянсу громадського здоров’я. – Ми розраховуємо, що під час чергової сесії Всесвітньої Асамблеї охорони здоров’я країнами-членами буде схвалена нова прогресивна Глобальна стратегія ВООЗ з подолання вірусних гепатитів, у розробці якої Альянс також брав участь. За умови достатнього фінансування, зниження ціни на препарати прямої дії, забезпечення доступу до якісних генеричних препаратів, Україна має серйозні шанси успішно реалізувати цю стратегію та кардинально підвищити доступність сучасного лікування гепатиту С».

Через тотальне недофінансування державної цільової програми препарати, які планується закупити за кошти держбюджету, лише частково покриють реальну потребу. Альянсу вдалось запровадити лікування за підтримки міжнародних донорів, але таке фінансування також обмежене в обсягах та у часі.

Альянс впроваджує свої програми у тісній співпраці з МОЗ України, виробивши спільну позицію щодо подолання епідемії в країні – лише включення найновіших препаратів у схеми лікування, включно з якісними генериками, подальші переговори з фармацевтичними компаніями, зниження цін на діагностику і розширення мережі діагностичних центрів, навчання лікарів та, пацієнтів, особлива увага до груп підвищеного ризику і, разом з тим, активні профілактичні заходи серед загального населення – саме такі комплексні заходи допоможуть подолати епідемію гепатиту С!

В якості прикладу успішного підходу до вирішення проблеми ВГС доцільно звернути увагу на досвід Грузії. Саме на батьківщині чинного міністра охорони здоров’я України уряд фінансує 70% вартості лікування ВГС для найбідніших верств населення, решту 30% покриває муніципальний бюджет. Для інших держава компенсує 30% вартості, а 70%, в залежності від рівня доходу, діляться між місцевим бюджетом та самим хворим. Така схема фінансування слугує певною соціальною гарантією для незаможних. Першочерговим, пріоритетним та безкоштовним стало лікування для представників уразливих груп, оскільки саме такий підхід, згідно рекомендацій ВООЗ, є одним з ключових факторів впливу на епідемію. У Грузії, кількість населення, якої на порядок менше ніж в Україні, уряд домовився з компанією-виробником про виділення 20 000 курсів для лікування ВГС та фінансових донацій для удосконалення системи обліку хворих, ефективного медичного супроводу проекту.

Результати тестування на ВГС понад 4 тисяч призовників, військовослужбовців та демобілізованих в Україні, яке провів Альянс у 2015 році, показали чималий рівень інфікування - близько 4%, а у ключових військових шпиталях навіть до 10%, після чого Міністерство оборони України та ЗМІ нарешті звернули увагу на цю серйозну проблему.

В умовах військових дій на сході та тривалої економічної кризи в державі ми разом маємо протистояти епідемії. Кардинальне зниження вартості діагностики та лікування сучасними препаратами, закупівля їх за адекватними цінами (з урахуванням вже досягнутої Альянсом у 2015 році ціни) стануть вкрай важливими та показовими кроками на цьому шляху, які засвідчать реальні наміри держави дбати про здоров’я своїх громадян і дозволять зберегти тисячі людських життів вже цього року!