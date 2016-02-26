Порошенка просять заборонити російські серіали та фільми

На думку авторів петиції, транслювати на українському телебаченні російські серіали, коли Україна зазнає агресії з боку Росії - "дико" і просто недопустимо.

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"Щодня російські найманці вбивають і калічать наших хлопців, а ми будемо продовжувати поширювати російську культуру в Україні, від Карпат до Чорного моря? Необхідно заборонити ВСІ російські серіали та фільми. Тільки так ми назавжди припинимо вплив нищівної російської пропаганди, яка героїзує насилля, культ сили, нетерпимості до інакшості, характерні для тоталітарних совецько-нацистських режимів", - йдеться у петиції.

"Час створювати своїх кіногероїв і прославляти своїх воїнів на своєму телебаченні! Воїнів, що борються за свободу, захищають слабких, що відстоюють ідеали!", - наголосив автор Артем Руденко.

Пропозиція зібрала 611 підписів з 25000 необхідних.

Підтримати петицію можна сайті президента.