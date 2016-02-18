Держкіно заборонило демонстрацію серіалу "Майстер і Маргарита" з Безруковим

Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, інформує "112 Україна".

Список заборонених фільмів:

1. "У червні 41-го", реж. Франскевич-Лайє А.;

2. "9 місяців", реж. Гігієнішвілі Р.;

3. “Висоцький. Спасибі, що живий", реж. Буслов П.;

4. "Джентльмени, удачі!",реж. Баранов А., Кисельов Д.;

5. "Дублер", реж. Абізов Є.;

6. "Елки 2", реж. Кисельов Д.;

7. "Кухня", реж. Дяченко Д., Крижовніков Ж.;

8. "Мама, не горюй!", реж. Пежемський М.;

9. "Майстер і Маргарита", реж. Бортко В.;

10. "Молодіжка (2-15 серії)", Арланов С.;

11. "Молодіжка" (16-21 серії), Арланов С.;

12. "Молодіжка" (22-41 серії), Арланов С.;

13. “Залюднений острів. Сутичка.", Реж. Бондарчук Ф. ;

14. “Залюднений острів. Фільм 1.", реж. Бондарчук Ф.;

15. "Про Федота Стрільця, удалого молодца", Стеблянко Л.;

16. "Весілля за обміном", Грачов Д.;

17. "Свої", реж. Месхієв Д.;

18. "Сталінград", Бондарчук Ф.;

19. "Таксистка 4", реж. Музальова Т.;

20. "Чорна кімната", реж. Бабицький О., Гольдін Ю.;

21. "Я залишаюся", реж. Оганесян К.

Всього на сьогодні Держкіно заборонило вже 423 російські стрічки.

Крім того, Кабмін збільшив плату за видачу Держкіно прокатних посвідчень на фільми в 5 разів - до 150-850 грн.

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Як повідомляв УНІАН, у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, оприлюднений Міністерством культури, увійшли Йосип Кобзон, Олег Газманов, Микита Міхалков, Володимир Кучеренко, Єгор Холмогоров, Михайло Хазін та низка інших.

У серпні 2014 року прес-служба Нацради з телерадіомовлення повідомляла, що експертна комісія з питань поширення і демонстрації фільмів при Державному агентстві України з питань кіно буде переглядати всі російські фільми, телесеріали та міні-серіали та приймати рішення щодо видачі прокатних посвідчень.