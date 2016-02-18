Держкіно заборонило демонстрацію серіалу "Майстер і Маргарита" з Безруковим
В Україні уневажнили прокатні посвідчення і скасували державну реєстрацію 21 фільму з участю Сергія Безрукова, Федора Бондрачука, Йосифа Пригожина та Олега Газманова.
Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, інформує "112 Україна".
Список заборонених фільмів:
1. "У червні 41-го", реж. Франскевич-Лайє А.;
2. "9 місяців", реж. Гігієнішвілі Р.;
3. “Висоцький. Спасибі, що живий", реж. Буслов П.;
4. "Джентльмени, удачі!",реж. Баранов А., Кисельов Д.;
5. "Дублер", реж. Абізов Є.;
6. "Елки 2", реж. Кисельов Д.;
7. "Кухня", реж. Дяченко Д., Крижовніков Ж.;
8. "Мама, не горюй!", реж. Пежемський М.;
9. "Майстер і Маргарита", реж. Бортко В.;
10. "Молодіжка (2-15 серії)", Арланов С.;
11. "Молодіжка" (16-21 серії), Арланов С.;
12. "Молодіжка" (22-41 серії), Арланов С.;
13. “Залюднений острів. Сутичка.", Реж. Бондарчук Ф. ;
14. “Залюднений острів. Фільм 1.", реж. Бондарчук Ф.;
15. "Про Федота Стрільця, удалого молодца", Стеблянко Л.;
16. "Весілля за обміном", Грачов Д.;
17. "Свої", реж. Месхієв Д.;
18. "Сталінград", Бондарчук Ф.;
19. "Таксистка 4", реж. Музальова Т.;
20. "Чорна кімната", реж. Бабицький О., Гольдін Ю.;
21. "Я залишаюся", реж. Оганесян К.
Всього на сьогодні Держкіно заборонило вже 423 російські стрічки.
Крім того, Кабмін збільшив плату за видачу Держкіно прокатних посвідчень на фільми в 5 разів - до 150-850 грн.
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Як повідомляв УНІАН, у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, оприлюднений Міністерством культури, увійшли Йосип Кобзон, Олег Газманов, Микита Міхалков, Володимир Кучеренко, Єгор Холмогоров, Михайло Хазін та низка інших.
У серпні 2014 року прес-служба Нацради з телерадіомовлення повідомляла, що експертна комісія з питань поширення і демонстрації фільмів при Державному агентстві України з питань кіно буде переглядати всі російські фільми, телесеріали та міні-серіали та приймати рішення щодо видачі прокатних посвідчень.