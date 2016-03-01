Оксфордське видання виправило помилку в підручнику з географії: Крим – Україна (фото)
16:27, 01 березня 2016Суспільство
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Раніше в підручнику Крим був позначений територією РФ.
Оксфордське видання виправило помилку в підручнику з географії / Embassy of Ukraine to the UK
Видавництво Oxford University Press виправило помилку в підручнику з географії. Про це повідомила прес-служба посольства України у Великобританії.
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"Видавництво зобов'язується безкоштовно обміняти всі некоректні примірники підручника на виправлені", - додали в посольстві.
У новій версії зазначено, що Крим належить Україні, але зараз знаходиться під контролем РФ. Також підкреслюється, що ООН не визнає окупований півострів частиною РФ.
Нагадаємо, про публікацію Оксфордським виданням підручника з географії з Кримом у складі РФ стало відомо в жовтні минулого року.
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