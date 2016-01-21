В Україні порушили справу проти Coca-Cola і Pepsi за карти з "російським" Кримом (документ)

Про це йдеться у відповіді прокуратури Криму на запит адвоката Георгія Логвинского, який він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"11.01.2016 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України. Щодо злочинів, передбачених статтями 110 та 229 КК України триває перевірка", - наголошується у повідомленні.

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Адвокат повідомляє, що співробітники компаній Coca-cola і PEPSICO допустили публічне визнання незаконною анексії та зловжили своїми повноваженнями, що завдало істотної шкоди інтересам України.