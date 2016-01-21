В Україні порушили справу проти Coca-Cola і Pepsi за карти з "російським" Кримом (документ)
Проти посадових осіб "Кока-кола" і "Пепсі" прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за розміщення на їхніх сайтах карт, на яких півострів позначений як територія Росії.
Про це йдеться у відповіді прокуратури Криму на запит адвоката Георгія Логвинского, який він розмістив на своїй сторінці в Facebook.
"11.01.2016 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України. Щодо злочинів, передбачених статтями 110 та 229 КК України триває перевірка", - наголошується у повідомленні.
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Адвокат повідомляє, що співробітники компаній Coca-cola і PEPSICO допустили публічне визнання незаконною анексії та зловжили своїми повноваженнями, що завдало істотної шкоди інтересам України.
Нагадаємо, 30 грудня на офіційній сторінці Coca-Cola в соцмережі "Вконтакте" була опублікована карта Росії, на якій не був вказаний Крим, Калінінградська область і Курильські острови.
Після того, як російські користувачі почали масово висловлювати своє невдоволення нею, компанія у ніч на 5 січня опублікувала нову карту, на якій Крим був позначений територією РФ, і перепросила у росіян.
Крім того, на схематичній карті виробничих потужностей, опублікованій на сайті Pepsi, анексований півострів включений до складу Росії.