Після вироку Савченко розпочнеться політичний процес її звільнення – адвокат

Про це заявив в ефірі радіо "Свобода" один з адвокатів Надії Савченко Ілля Новіков. "Після вироку, після того як російські представники, зокрема Путін, втратять можливість говорити: "нехай суд розбереться", коли в них забракне цього аргументу, тиск західних партнерів збільшиться і це може позитивно вплинути на ситуацію. Бо і російська сторона вже розуміє, що вони не можуть тримати її ув’язненою до безкінечності, тому що вона насправді готова оголосити сухе голодування, а це означає, що вони просто втратять її, втратять її як цінний товар, як заручника", – сказав адвокат.

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Він додав, що шанси на звільнення Надії Савченко доволі високі. "Можливо, шляхом обміну, а, може, в якості подарунка, якщо цього попросить хтось із впливових західних лідерів" – зазначив Ілля Новіков.

Сьогодні у суді в Донецьку Ростовської області Росії продовжаться, розпочаті напередодні дебати у справі Надії Савченко. Очікується, що виступатиме сторона захисту і сама Надія Савченко, яка учора заявила, що оголосить сухе голодування, якщо суд відкладатиме оголошення вироку.

Сторона обвинувачення заявила, що вимагає для українки 23 роки ув’язнення.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Надії Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє від моменту її арешту влітку 2014 року, і пообіцяла оголосити сухе голодування після вироку, вимагаючи звільнення.

Надію Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Надія Савченко та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії.