Савченко виступила з промовою: "Цей суд довів провину російських журналістів" (запис)

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказала Савченко під час дебатів у суді у Донецьку Ростовської області.

«За цих півроку довгих і нудних судів ми вивчили, що було доведено вину російських журналістів. Вони винні у брехні, у брехливому, спотвореному висвітленні інформації, що стосується подій в Україні, у світі так і, загалом, у Росії також», - сказала Савченко.

Вона зазначила, що російські журналісти повідомляли про «розстріляних чоловіків в Україні».

Крім того, Савченко наголосила, що загиблі співробітники російських ЗМІ Ігор Корнелюк і Антон Волошин «винні в тому, що нехтували правилами безпеки». «Якби вони були в бронежилетах і касках, то залишилися б живими, якби вони не лізли куди не слід, вони залишилися б живими», - сказала Савченко.

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За її словами, під час судового процесу було доведено вину російських телеканалів та їх керівників, які заради «розмаїтої картинки і брехливої інформації відправили на вірну смерть без підготовки й захисту» своїх журналістів.

«Їм абсолютно начхати на своїх журналістів. Це ті люди, які винні найбільше в загибелі Волошина і Корнелюка. Це їх начальники», - додала Савченко.

Вона нагадала, що російський «5 канал» повідомляв, що українські ЗМІ «брешуть, що російські журналісти були в бронежилетах», але це було спростовано «навіть у цьому суді».