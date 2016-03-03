Турчинов: активізація бойових дій на Донбасі залежить від ситуації на Близькому Сході

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав журналістам.

Говорячи про сьогоднішню зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у Парижі, секретар РНБО зазначив: "Ви знаєте, це ж не перша зустріч і, безумовно, ми сподіваємось, що Російській Федерації вистачить розуму і відповідальності для того, щоби припинити воєнну агресію проти України і звільнити захоплені території".

Читайте такожРозвідка США розкрила частину "великого плану" Росії щодо отримання поступок у конфлікті з Україною

"Але одна зустріч, безумовно, нічого не змінить. Ми сподіваємося, що тиск дипломатичний і міжнародний на Росію, безумовно, може впливати... Хоча підступність російського керівництва, їх агресивність, на превеликий жаль, не є ні для кого таємницею", - заявив Турчинов.

При цьому секретар РНБО висловив переконання, що активізація дій РФ на сході України дуже залежить від того, наскільки активно вестимуться бойові дії на Близькому Сході.

"Тому що на два фронти вони сьогодні воювати не готові", - зауважив Турчинов, додавши, що Україна моніторить це питання з метою аналізу пересування підрозділів збройних сил РФ.

Читайте такожБойовики на світанку обстріляли позиції українських військових з "Градів" (відео)

"Небезпека, безумовно, відновлення військового конфлікту, на превеликий жаль, залишається", - наголосив Турчинов.