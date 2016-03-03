"Загадкова поїздка": візи делегації на чолі з самозваним "мером" Ялти, яка відвідала Ніццу, видала не Франція

Про це повідомляє посольство Франції в Україні на своїй сторінці у Facebook.

"Видавала візу не Франція", - йдеться у відповіді посольства на питання, яка країна надала візи.

При цьому в українському посольстві не повідомили, яка країна видала візи для окупантів Криму.

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Нагадаємо, вчора мер Ніцци Крістіан Естрозі зустрівся з делегацією окупованого Криму і підписав з керівництвом Ялти "лист про наміри" і відновлення дружніх відносин.

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