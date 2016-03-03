"Загадкова поїздка": візи делегації на чолі з самозваним "мером" Ялти, яка відвідала Ніццу, видала не Франція

15:42, 03 березня 2016
Суспільство
1207 0

Франція не видавала візи делегації самозваного "мера" Ялти для поїздки в Ніццу.

ницца эстрози, ялта ростенко / christian-estrosi.com

Про це повідомляє посольство Франції в Україні на своїй сторінці у Facebook.

"Видавала візу не Франція", - йдеться у відповіді посольства на питання, яка країна надала візи.

При цьому в українському посольстві не повідомили, яка країна видала візи для окупантів Криму.

Читайте такожУкраїна обурена зустріччю мера Ніцци з самозваним "мером" Ялти (документ)

Нагадаємо, вчора мер Ніцци Крістіан Естрозі зустрівся з делегацією окупованого Криму і підписав з керівництвом Ялти "лист про наміри" і відновлення дружніх відносин.

Читайте такожМер одного з німецьких міст хоче співпрацювати з окупованим Сімферополем

Посольство України у Франції висловило обурення зустріччю мера Ніцци Крістіана Естрозі з самозваним "мером" окупованої Ялти Андрієм Ростенком.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter