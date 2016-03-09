Окружний суд Києва анулював ліцензію телеканалу ТВі

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та прийняв рішення про анулювання ефірної ліцензії телерадіокомпанії "Телерадіосвіт" (телеканал "ТВі"), повідомляється у рішенні суду від 29 лютого.

"Адміністративний позов – задовольнити повністю", - йдеться в постанові.

При цьому, згідно з текстом постанови, телерадіокомпанія може оскаржити це рішення протягом 10 днів.

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Як повідомляв УНІАН, телеканал "ТВі" припинив мовлення з 23 березня 2015 року "у зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні". З 27 квітня він відновив мовлення, але у другій половині червня знову призупинив роботу.

За відсутність мовлення Нацрада у квітні минулого року виніс телеканалу попередження, а в серпні застосував щодо "ТВі" санкції у вигляді штрафу та зобов'язав компанію протягом двох тижнів привести свою діяльність у відповідність з вимогами чинного законодавства та відновити мовлення.

У жовтні 2015 року регулятор прийняв рішення звернутися в суд для анулювання супутникового та ефірної ліцензії телеканалу "ТВі" у зв'язку з відсутністю мовлення.