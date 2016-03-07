Суд відклав слухання у справі "діамантових прокурорів" на 10 березня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.

"Заслухавши учасників, колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила відкласти засідання у зв'язку з неявкою обвинувача, а саме на 10 березня на 10:00 ранку", - сказав головуючий суддя.

Екс-заступник прокурора Київської області Корнієць після засідання сказав, що ставиться до перенесення слухання справи негативно через неявку представників сторони обвинувачення.

"Це, як сказав мій захисник, неповага до суду, до мас-медіа, до суспільства, оскільки засідання, як я сказав, було призначене заздалегідь, до того як було перенесено вихідний день, тому вони б мали прийти", - сказав Корнієць.

На його думку, сторона обвинувачення не з'явилася на засідання, оскільки не має доказів провини.

Читайте такожСакварелідзе призначили "старшим" у справі "діамантових прокурорів"

"Жодного доказу немає у вчиненні мною або моїм колегою злочинів", - заявив Корнієць.

Він вважає, що таким чином прокуратура вирішила "максимально відтягувати" розгляд провадження у суді, щоб "ганьба їхня була видна якомога пізніше".

Як повідомляв УНІАН, Шапакіна і Корнійця було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та Служби безпеки України 5 липня 2015 року.

Встановлено, що зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За "допомогу" в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали хабар у вигляді 150 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.

Читайте такожКасько розповів, як "діамантовий прокурор" Корнієць прибрав до рук сміттєвий бізнес

Під час обшуків у першого заступника начальника ГСУ Генпрокуратури було вилучено 400 тисяч доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 мільйона гривень, а Шапакіну - у розмірі 3 мільйона гривень.

Цивільній особі, яка була затримана разом із Шапакіним і Корнійцем, - Гібаленку, підозрюваному у посередництві при передачі хабара, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід, аналогічний Корнійцю.

Всі вони були відпущені на свободу під внесені застави.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.

Читайте такожВищий спецсуд відмовився братись за справу "діамантових прокурорів"