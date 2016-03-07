Суд відклав слухання у справі "діамантових прокурорів" на 10 березня
Голосіївський районний суд Києва відклав на 10 березня слухання у справі колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна та громадянина Валерія Гібаленка.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.
"Заслухавши учасників, колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила відкласти засідання у зв'язку з неявкою обвинувача, а саме на 10 березня на 10:00 ранку", - сказав головуючий суддя.
Екс-заступник прокурора Київської області Корнієць після засідання сказав, що ставиться до перенесення слухання справи негативно через неявку представників сторони обвинувачення.
"Це, як сказав мій захисник, неповага до суду, до мас-медіа, до суспільства, оскільки засідання, як я сказав, було призначене заздалегідь, до того як було перенесено вихідний день, тому вони б мали прийти", - сказав Корнієць.
На його думку, сторона обвинувачення не з'явилася на засідання, оскільки не має доказів провини.
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"Жодного доказу немає у вчиненні мною або моїм колегою злочинів", - заявив Корнієць.
Він вважає, що таким чином прокуратура вирішила "максимально відтягувати" розгляд провадження у суді, щоб "ганьба їхня була видна якомога пізніше".
Як повідомляв УНІАН, Шапакіна і Корнійця було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та Служби безпеки України 5 липня 2015 року.
Встановлено, що зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За "допомогу" в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали хабар у вигляді 150 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.
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Під час обшуків у першого заступника начальника ГСУ Генпрокуратури було вилучено 400 тисяч доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.
Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 мільйона гривень, а Шапакіну - у розмірі 3 мільйона гривень.
Цивільній особі, яка була затримана разом із Шапакіним і Корнійцем, - Гібаленку, підозрюваному у посередництві при передачі хабара, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід, аналогічний Корнійцю.
Всі вони були відпущені на свободу під внесені застави.
4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.
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