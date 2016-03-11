В ув’язненого у Росії українця Солошенка виявили рак

Про це в ефірі Громадського повідомила юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова.

«У Юрія Солошенка знайшли рак. Він в тюремній лікарні зараз утримується. Ніхто не знає, хто його лікує, як його лікують. Він просив помилувати його, але Путін відмовив. Яка стадія, кажуть, що все погано», – сказала вона.

Солошенка тримали у «Лєфортово», зараз він перебуває у Нижньому Новгороді.

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Як повідомляв УНІАН, у Росії за шпигунство до шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму засудили 73-річного громадянина України, колишнього генерального директора Державного підприємства «Виробниче об'єднання «Знамя» (м.Полтава) Юрія Солошенка за спробу купити вироби для відновлення засобів ППО України.