У Росії за шпигунство посадили на 6 років 73-річного українця

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ФСБ.

«Рішенням Московського міського суду громадянин України Солошенко Юрій Данилович, колишній генеральний директор Державного підприємства «Виробниче об'єднання «Знамя» (м.Полтава) визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 276 КК РФ «Шпигунство», і засуджений до 6 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму», - йдеться в повідомленні.

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При цьому в ФСБ заявили, що Солошенко був затриманий співробітниками ФСБ Росії в серпні 2014 року в м Москві при спробі незаконного придбання секретних комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів «С-300». При цьому, він діяв від імені Державного підприємства «Завод «Генератор» та Корпорації «Небо України», а плановані до покупки вироби призначалися для відновлення засобів ППО України.

До того ж в ФСБ заявили, що це не перший випадок припинення органами безпеки спроб окремих громадян України придбати в Росії і вивезти контрабандним шляхом продукцію військового призначення. Так, в грудні 2014 року з Російської Федерації був видворений громадянин України Данченко Денис Олегович, який прибув у м. Москву з метою придбання в обхід встановленого порядку секретних клистронів і магнетронів до ЗРК «С-300» і «Бук-М1».