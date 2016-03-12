Порошенко нагородив медалями п’ятьох військовослужбовців-прикордонників

Глава держави підписав відповідний Указ, повідомили УНІАН у президентській прес-службі.

Медалями «За бездоганну службу» III ступеня нагороджено майора Андрія Біжика та підполковника Сергія Лозінського.

«З квітня по липень 2014 року та у жовтні 2014 року Біжик брав участь у бойових зіткненнях з незаконними збройними формуваннями на ділянці державного кордону в зоні відповідальності відділів прикордонної служби, «Станично-Луганське», «Красна Талівка» та «Біловодськ» Луганського прикордонного загону. 2 - 3 червня 2014 року особисто брав участь у відбитті збройного нападу незаконно озброєних бандитських формувань на Луганський прикордонний загін та самовіддано, ціною власного життя, обороняв територію прикордонного загону, виявляючи мужність і вірність присязі», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Лозінський брав участь у забезпечені проведення антитерористичної операції у східних регіонах України. Виконував бойові завдання на ділянці державного кордону в зоні відповідальності відділів прикордонної служби «Бірюкове», «Свердловськ», «Станично-Луганське», «Красна Талівка» та «Біловодськ» Луганського прикордонного загону. З червня по липень 2014 року очолюваний ним підрозділ на блокпосту в Станично-Луганському районі відбив усі спроби незаконних збройних формувань захопити позиції прикордонників, не допустивши втрат серед особового складу.

Медалями «Захиснику Вітчизни» нагороджено старшого лейтенанта Сергія Блащука, сержанта Євгенія Вербицького та старшого сержанта Тараса Галайка.

Блащук у травні 2014 року під час проходження служби у відділі прикордонної служби «Краснодон» Луганського прикордонного загону брав участь у відбитті нападу незаконного збройного формування на прикордонний підрозділ. У ході бою виявив мужність і самовідданість, досконало знаючи місцевість і співпрацюючи з проукраїнськими місцевими жителями, забезпечив виведення особового складу підрозділу з оточення.

Сержант Вербицький з червня 2014 року виконував завдання з охорони та оборони державного кордону в зоні відповідальності Луганського прикордонного загону. У складі прикордонного наряду спільно з підрозділами Збройних Сил України брав безпосередню участь у захисті та утриманні залізничного мосту в районі с. Іллінка. Мужньо та самовіддано відбивав напади проросійських найманців, які здійснювали спроби захопити позиції підрозділу. Неодноразового забезпечував супровід української військової техніки під шквальними обстрілами терористів.

Старший сержант Галайко з червня по серпень 2014 року у складі прикордонного наряду відділу прикордонної служби «Красна Талівка» Луганського прикордонного загону брав участь у проведенні розвідувально-пошукових заходів у ввіреному секторі. У ході бою в зоні відповідальності відділу прикордонної служби «Мілове» Він разом із товаришами, проявивши ініціативу та військову витримку, витягли двох поранених військовослужбовці із поля бою у безпечне місце й надали першу медичну допомогу.