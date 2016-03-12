За час АТО загинули 67 прикордонників – голова Держприкордонслужби
За час проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинуло 67 військовослужбовців Державної прикордонної служби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко під час виступу на випуску офіцерів-прикордонників у Хмельницькому.
Читайте такожНа Донбасі від початку АТО загинули 2 тисячі 269 українських військових - ПорошенкоВін уточнив, що семеро із загиблих прикордонників були випускниками Хмельницької Національної академії Державної прикордонної служби імені Б.Хмельницького.
Водночас Назаренко констатував, що Україна під час неоголошеної війни з РФ зіткнулася зі значними викликами.
“Ми на ходу переоснащували підрозділи, змінювали систему логістики, посилювали військову підготовку особового складу. Частину з цих завдань виконує Національної академії ДПСУ імені Б.Хмельницького, на базі якої проходять підготовку сапери, зенітники екіпажі бойових машин та інші військові фахівці”, - наголосив він.