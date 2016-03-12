За час АТО загинули 67 прикордонників – голова Держприкордонслужби

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко під час виступу на випуску офіцерів-прикордонників у Хмельницькому.

Читайте такожНа Донбасі від початку АТО загинули 2 тисячі 269 українських військових - ПорошенкоВін уточнив, що семеро із загиблих прикордонників були випускниками Хмельницької Національної академії Державної прикордонної служби імені Б.Хмельницького.

Водночас Назаренко констатував, що Україна під час неоголошеної війни з РФ зіткнулася зі значними викликами.

“Ми на ходу переоснащували підрозділи, змінювали систему логістики, посилювали військову підготовку особового складу. Частину з цих завдань виконує Національної академії ДПСУ імені Б.Хмельницького, на базі якої проходять підготовку сапери, зенітники екіпажі бойових машин та інші військові фахівці”, - наголосив він.