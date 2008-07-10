Отруєння водою може призвести до смерті

44-річний житель Англіії Ендрю Торнтон помер після того, як випив близько 10 літрів води протягом 8 годин, повідомляє Daily Mail. Чоловік почувся зле і був доставлений до лікарні. Оскільки у хворого спостерігалося порушення координації рухів і він ледь розмовляв, лікарі вирішили, що він п`яний, проте алкоголю в його крові виявлено не було.

Як з`ясувалося, зовнішні симптоми були викликані порушенням балансу електролітів у тканинах мозку внаслідок водної інтоксикації. Безпосередньо перед госпіталізацією Торнтон випив близько 10 літрів холодної води, приблизно стільки ж води він випивав протягом попередніх двох днів.

Медики спробували врятувати чоловіка, ввівши йому концентрований сольовий розчин, проте за добу хворий помер від зупинки серця.

За словами матері покійного, її син протягом тривалого часу страждав на хронічне запалення ясен, і регулярно пив холодну воду, щоб угамувати біль. Він не хотів приймати знеболювальні, побоюючись алергічних реакцій.

Водна інтоксикація (отруєння) – порушення водно-сольового обміну в організмі, викликане надлишком води в організмі. Перші ознаки отруєння водою – запаморочення і блювота, за відсутності лікування можливий летальний результат. Найчастіше жертвами водного отруєння стають професійні спортсмени, наприклад – бігуни-марафонці, які у великих кількостях п`ють воду під час забігів.

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