Деканоідзе задовольнила відставку керівника вінницької поліції Шевцова, його поки замінить Юрій Педос

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні, 14 березня, Деканоідзе підписала наказ про відсторонення Шевцова від виконання посадових обов'язків у зв'язку з необхідністю проведення перевірки за нововиявленими обставинами.

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Виконання обов'язків начальника ГУНП у Вінницькій області тимчасово покладено на Юрія Педоса, який наразі є першим заступником начальника поліції Вінниччини.

У грудні минулого року Педос пройшов атестацію до лав Національної поліції України, підкреслюється в повідомленні.