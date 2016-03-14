Деканоідзе задовольнила відставку керівника вінницької поліції Шевцова, його поки замінить Юрій Педос
21:43, 14 березня 2016Суспільство
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Глава Нацполіції Хатія Деканоідзе задовольнила рапорт про відставку Антона Шевцова з посади начальника Головного управління поліції у Вінницькій області.
Деканоідзе задовольнила відставку Шевцова / Фото УНІАН
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.
Як зазначається в повідомленні, сьогодні, 14 березня, Деканоідзе підписала наказ про відсторонення Шевцова від виконання посадових обов'язків у зв'язку з необхідністю проведення перевірки за нововиявленими обставинами.
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Виконання обов'язків начальника ГУНП у Вінницькій області тимчасово покладено на Юрія Педоса, який наразі є першим заступником начальника поліції Вінниччини.
У грудні минулого року Педос пройшов атестацію до лав Національної поліції України, підкреслюється в повідомленні.
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