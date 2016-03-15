Росія сподівається виторгувати за Савченко визнання Криму своєю територією - адвокат

Про це заявив адвокат української льотчиці Ілля Новіков, передає "112 Україна".

"Я вважаю, що Росія поки ще сподівається, що вона щось отримає за Надію Савченко. Або визнання, на мою думку, статусу Криму де-факто російською територією, або полегшення санкцій, або щось такого. За моєю інформацією, нічого такого Росія не отримає", - повідомив Новіков.

За словами адвоката, питання полягає не в тому, які домовленості і переговори будуть тривати до винесення вироку, а в тому, щоб за цей термін у російському МЗС зрозуміли, що "нічого такого не буде, і треба зафіксувати втрати, треба підвести риску, і треба просто втратити найменше, не сподіваючись отримати щось більше".

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Новіков сподівається, що за тиждень, який лишився, цей посил буде чітко донесений до російських представників американським Держдепом. "І в такому випадку в нас відкривається шлях до обміну чи до якогось іншого вирішення цього питання", - сказав адвокат.

Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ із середини літа 2014 року.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Судді вирішили почати оголошення вироку 21 березня. Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.