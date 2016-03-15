Справу екс-командира роти "Беркута" щодо побиття 18 "автомайданівців" направлено до суду

Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«Генеральною прокуратурою України спрямовано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього командира оперативної роти №1 столичного спецпідрозділу міліції «Беркут» за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 384 КК України за фактами перевищення влади та незаконного затримання разом з підпорядкованими йому працівниками 18 активістів громадського руху «Автомайдан» та інших осіб в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у місті Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням їх автотранспорту», - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Беркуту" роздали спецзасоби зі шкідливими речовинами з Росії під час Майдану 18 лютого - слідство

Зазначається, що вказаному колишньому командиру спецпідрозділу також інкримінується організація підроблень рапортів та надання співробітниками «Беркуту» завідомо неправдивих показів, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У ГПУ повідомляють, що стосовно інших співучасників цих злочинів досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, в лютому Генпрокуратура інформувала про завершення розслідування цієї справи стосовно екс-командира роти «Беркута».