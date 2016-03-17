У Краматорську знайдено мертвим представника міжнародної організації

Як повідомили УНІАН у прес-службі Краматорського відділу Національної поліції, ввечері 15 березня до чергової частини Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення від служби безпеки міжнародної організації про те, що їхній співробітник, громадянин України, за місцем свого проживання не відчиняє двері і не виходить на телефонний зв'язок.

Співробітники поліції, разом зі службою безпеки міжнародної організації і власницею квартири відкрили житло і виявили труп чоловіка у ванній кімнаті, зі слідами порізів рук і шиї.

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Слідчо-оперативною групою поліції проведено огляд місця події. Порядок у квартирі не порушено. Призначено ряд експертиз для встановлення причини загибелі громадянина.

За попередньою версією, сталося самогубство, тривають слідчо-оперативні заходи, - повідомив начальник Краматорського відділу поліції Віталій Максимов.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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Як повідомили УНІАН в прес-службі Краматорської місцевої прокуратури, загиблий є 37-річним співробітником Представництва Міжнародної організації з міграції.

Згідно з повідомленням, тіло чоловіка виявили за місцем проживання у ванній кімнаті з множинними тілесними ушкодженнями у вигляді ножових поранень. За попередніми даними, чоловік здійснив самогубство.

Під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.

Наразі правоохоронними органами з’ясовуються усі обставини події.