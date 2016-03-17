Працівники та студенти мукачівського ПТУ з вимогою виплатити борги заблокували міськраду (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулася позачергова сесія Мукачівської міської ради, яка скликана з ініціативи депутатів від партії «Відродження» з вимогою вирішити питання виплати заробітної плати та стипендії викладачам і студентам профтехучилищ м. Мукачевому.

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До початку сесії перед будівлею мерії зібралося близько 300 чоловік, які вимагали від депутатів ухвалити рішення про фінансування трьох ПТУ, які розташовані на території Мукачевого, з міського бюджету. Люди кричали «Ганьба!», «Поверніть дітям стипендії», «Поверніть зарплати викладачам».

Під час сесії фракція «Відродження» поставила на голосування пропозицію про внесення до порядку денного питання про часткове фінансування мукачівських закладів профтехосвіти (щодо виплати заборгованості викладачам і студентам за два місяці).

«За» відповідне рішення проголосували тільки 16 депутатів із 31 присутнього: «Відродження, «Батьківщина» і «Самопоміч», не голосували депутати від «Єдиного центру» та КМКС (Партія угорців України).

Проте вийти з будівлі мерії всі депутати не змогли – учасники акції протесту перекрили всі виходи і не випускають депутатів з будівлі ратуші та мера Андрія Балогу.

Зараз, як повідомили кореспонденту УНІАН депутати з будівлі мерії Мукачево, депутати готують текст звернення до центральних органів влади про фінансування ПТУ в місті.

У Мукачівській міській раді 36 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого в Мукачевому пройшла перша акція протесту студентів і викладачів міських ПТУ. Міська влада Мукачева заявила, що для фінансування профтехосвіти міста потрібно близько 40 млн грн, що становить чверть дохідної частини бюджету міста.

1 березня голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що Мукачівська міська влада, грубо порушуючи закон про держбюджет-2016, відмовляється фінансувати три професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ). За його словами, близько 500 працівників і майже 2 тис. учнів мукачівських ПТНЗ з початку року не отримують зарплату і стипендію, а в самих навчальних закладах не йде проплата за енергоносії.

11 березня під час сесії депутати Закарпатської обласної ради прийняли звернення до президента України Петра Порошенка з проханням підписати ухвалені парламентом 4 лютого закони про фінансування професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ).