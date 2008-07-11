Експерт: населення України вмирає від влади

Сьогодні в світі відзначається День народонаселення. В Україні загалом смертність перевищує народжуваність, і за даними Світового банку, до 2025 року населення може зменшитися до 37 мільйонів осіб. Між тим у західних областях демографічна ситуація покращилася, зазначає "Німецька хвиля".

Приріст населення практично у всіх областях Західної України фіксують медики. На Львівщині торік народилося на 0,5 відсотка більше людей, ніж померло. В інших областях цей показник ще вищий. Релігійність мешканців західного регіону, відмова від штучного переривання вагітності дає свій позитивний результат, кажуть чиновники медичних управлінь. З цим погоджується й експерт, лікар-демограф Анна Семенюк. На її думку, саме духовний чинник та діяльність громадських організацій зменшують розповсюдженню алкоголізму, наркоманії та суїцидів. Що є дуже поширеним явищем на сході, і збільшує кількість смертей серед підлітків. „Але найбільший вплив на демографічну ситуацію має влада. Образно кажучи – населення вмирає від влади. Ми маємо страшну стресову ситуацію в країні, і її створюють політики. Людина не відчуває забезпеченого майбутнього, песимістичні настрої погіршують здоров’я і відповідно демографічну ситуацію”, - вважає Семенюк. Історичний фактор: репресії та голодомори, нездорова екологія, низький рівень профілактичного лікування та надання першої допомоги, недоступність медицини для сільського населення, - формує песимістичну демографічну перспективу для українців. І грошова допомога жінкам при народженні дитини не врятує ситуацію. Науковці про це говорять, але держава не чує, підсумовує Семенюк.