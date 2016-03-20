Суд щодо Шевцова відмовив у відводі прокурора, а його самого знову повезли в лікарню

Як повідомляє "Інформаційна Вінничина", сьогодні близько 14:00 суд відбув у дорадчу кімнату, щоби обдумати заяву адвокатів Шевцова щодо відводу прокурора Олексія Соловйова.

Годиною раніше на прохання адвокатів суд допитав свідка захисту – Миколу Матюшенка. Він – приватний перевізник, що підвозив Шевцова за гроші у Білорусь. Він повідомив, що Шевцова затримали не о 21:05, як записано в протоколі, а о 18:19 на КПП у селі Сеньківка Чернігівської області. Там його допитували і нібито здійснювали тиск.

Під час допиту з’ясувалися розбіжності у показах. Так, Шевцов раніше говорив, що він виїздив за кордон з давнім другом, а на суді виявилося, що Матюшенко – випадковий водій, який підвозив Шевцова.

Адвокати висловили незадоволення манерою допиту свідка з боку прокурора. Розмова між обвинуваченням і захистом велася на підвищених тонах. Також сам підозрюваний Шевцов кричав, що прокурор і суд обмежують його права. Адвокати навіть почали закидати прокурору те, що той одягнений не в мундир, а в цивільне. Відтак троє адвокатів заявили про відвід прокурора Соловйова, який нібито порушує презумцію невинуватості.

Крім того, адвокати просили негайно звільнити Шевцова з-під конвою і на час судового засідання дозволити йому сидіти в залі, а не в клітці.

Після 10-хвилинного обмірковування суддя Юрій Ковбаса відмовив захисту у відведенні прокурора. Оголошення суддя робив без адвокатів, які не встигли повернутися до зали після перерви. Під час зачитування рішення Шевцов почав панікувати, кричати.

Далі він заявив, що йому погано і суд викликав "швидку". В засіданні знову оголошено перерву.

Шевцова повезли на огляд у лікарню.

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Нагадаємо, минулої ночі в засіданні суду було оголошено перерву, екс-начальника вінницької поліції госпіталізували.

Шевцова звинувачують у державній зраді, його затримали в аеропорту "Бориспіль" з квитками до Мінська, а звідти до Москви. Зараз у Вінниці проходить судовий процес, де йому обирають запобіжний захід.

На початку березня вінницькі активісти оприлюднили інформацію про можливу причетність Шевцова до сепаратизму, посилаючись на публікації в соцмережах Шевцова і його сім'ї. Сам тодішній очільник обласної поліції повідомив, що сторінки його і його дружини були раніше зламані, а звинувачення базуються на фото в соцмережах, вирваних з тимчасового контексту.