У центрі окупованого Сімферополя обвалився дах п'ятиповерхівки (фото)

Про це повідомляє так звана прес-служба окупаційної влади Сімферополя, інформує "Крим.Реалії".

«У Сімферополі, не витримавши сильного вітру, обвалилася частина покрівлі торцевої стіни п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Шполянській 6. На щастя, ніхто не постраждав», - повідомив директор МУП «Київський Житлосервіс» Олег Кузьмін.

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Він додав, що в найближчі два дні проведуть ремонт зруйнованої конструкції.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.