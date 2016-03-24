У центрі окупованого Сімферополя обвалився дах п'ятиповерхівки (фото)
На житловій п'ятиповерхівці по вул. Шполянській в окупованому Сімферополі завалився дах.
Про це повідомляє так звана прес-служба окупаційної влади Сімферополя, інформує "Крим.Реалії".
«У Сімферополі, не витримавши сильного вітру, обвалилася частина покрівлі торцевої стіни п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Шполянській 6. На щастя, ніхто не постраждав», - повідомив директор МУП «Київський Житлосервіс» Олег Кузьмін.
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Він додав, що в найближчі два дні проведуть ремонт зруйнованої конструкції.
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