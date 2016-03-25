Штайнмайєр не зможе допомогти у звільненні Савченко - журналіст

Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" висловив німецький журналіст, автор бестселера в Німеччині "Путінократія" Борис Райтшустер, передає ТСН.

"Я вважаю, що пан Штайнмайєр представляє величезну небезпеку для переговорів. Що б не сталося, він буде говорити, що серйозно стурбований або що потрібно вести далі переговори. Тому, на жаль, на пана Штайнмайєра сподіватися не можна. Навіть навпаки, ви сподівайтеся, що пані Меркель зможе тримати Штайнмайєра в рамках, тому що вона все розуміє, вона знає, як думає Путін", - сказав Райтшустер.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років в'язниці за нібито вбивство російських журналістів. Також суд присудив їй штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

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Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.